Новый флагманский Samsung Galaxy Note 20 лишат 100-кратного "космического" зума

По крайней мере об этом заявил популярный интернет-инсайдер Ice Universe, который уже неоднократно становился источником различных правдивых утечек. Скорее всего, Samsung осталась недовольна тем, какими получаются итоговые изображения, снятые в режиме 100-кратного приближения — фотографии и вправду выходят достаточно “мыльными”, а порой даже “смазанными”.

Стоит отметить, что Samsung Galaxy S20 Ultra получился в целом достаточно проблемным смартфоном. Так, компания долгое время не могла добиться высокого качества фотографий, снятых на основную 108 Мп камеру устройства, а также корректной работы системы автофокуса, которую не удалось устранить даже при помощи выпуска обновлений.