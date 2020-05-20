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Новый флагманский Samsung Galaxy Note 20 лишат 100-кратного "космического" зума
Неужели компания все же поняла, что надо делать упор на качество, а не на количество?
Одной из главных фишек самой дорогой модификации линейки Samsung Galaxy S20 — Galaxy S20 Ultra — стала возможность 100-кратного “космического” зума. И, судя по всему, компанию не очень удовлетворил результат работы данной технологии, так как, если верить данным источников, новый флагманский Samsung Galaxy Note 20 будет лишен данной функции.
По крайней мере об этом заявил популярный интернет-инсайдер Ice Universe, который уже неоднократно становился источником различных правдивых утечек. Скорее всего, Samsung осталась недовольна тем, какими получаются итоговые изображения, снятые в режиме 100-кратного приближения — фотографии и вправду выходят достаточно “мыльными”, а порой даже “смазанными”.
Стоит отметить, что Samsung Galaxy S20 Ultra получился в целом достаточно проблемным смартфоном. Так, компания долгое время не могла добиться высокого качества фотографий, снятых на основную 108 Мп камеру устройства, а также корректной работы системы автофокуса, которую не удалось устранить даже при помощи выпуска обновлений.