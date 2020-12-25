Новый флагманский складной смартфон Samsung получит уменьшенный в сравнении с предшественником дисплей

Автором свежей утечки стал популярный интернет-инсайдер Росс Янг — он рассказал об уменьшении основного дисплея смартфона с 7.59 до 7.55 дюймов, передаёт Wccftech. Уменьшению также подвергнется и внешний экран: 6,21 дюйма против 6,23 дюйма ранее. При этом устройство получит поддержку фирменного стилуса S Pen и повышенную до 120 Гц частоту обновления экрана.

Когда именно устройство будет представлено, неизвестно. Вероятнее всего, что анонса нового Galaxy Z Fold состоится во второй половине 2021 года — первая его половина уже «забита» линейкой Galaxy S21. К слову, согласно более ранним утечкам, именно складные смартфоны компании заменят линейку Galaxy Note, от которой Samsung откажется уже совсем скоро.