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Новый флагманский смартфон Google окажется слабее прошлогодней модели
Поискового гиганта понесло совсем не в ту сторону
Новый флагманский смартфон Google окажется слабее прошлогодней модели. Об этом стало известно благодаря свежей утечке из базы данных популярного бенчмарка.
В данном случае речь идет о тестировании AI Benchmark, разработкой которого занимался Цюрихский технологический университет. Судя по нему, грядущий Google Pixel 5 и вправду будет работать на базе процессора Snapdragon 765G, что делает его заметно слабее, чем прошлогодний Google Pixel 4, в основу которого лег флагманский чип Snapdragon 855.
Еще из интересного в результатах тестирования можно подметить, что Google Pixel 5 будет оснащаться 8 ГБ оперативной памяти, а работать прямо из коробки новинка будет под управлением Android 11. Напомним, что о разработке нового флагмана Google сообщила совсем недавно, одновременно с анонсом более бюджетного Pixel 4a. Полноценная презентация Pixel 5 ожидается уже в октябре 2020 года.