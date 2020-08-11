Новый флагманский смартфон Google окажется слабее прошлогодней модели

Еще из интересного в результатах тестирования можно подметить, что Google Pixel 5 будет оснащаться 8 ГБ оперативной памяти, а работать прямо из коробки новинка будет под управлением Android 11. Напомним, что о разработке нового флагмана Google сообщила совсем недавно, одновременно с анонсом более бюджетного Pixel 4a. Полноценная презентация Pixel 5 ожидается уже в октябре 2020 года.