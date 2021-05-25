Новый флагманский смартфон Google получит 50 Мп камеру и 120 Гц дисплей от Samsung

Так, например, в основу новинок ляжет чип Whitechapel, разрабатываемый совместными усилиями Google и Samsung. Как пишет GSMArena, SoC будет построен на 5-нм техпроцессе. При этом его производительность будет находиться где-то между Snapdragon 865 и Snapdragon 888 от Qualcomm.

В то же время инсайдер Макс Вайнбах заявил, что как минимум старшая модель линейки получит новый модуль камеры на 50 Мп — Samsung GN2. На помощь ему придут широкоугольная и телевик на 8 Мп с пятикратным оптическим зумом.

Также Pixel 6 и Pixel 6 Pro получат 120 Гц дисплеи от Samsung.

Ожидается, что анонс новых флагманов Google состоится уже в октябре. А чуть раньше, в конце августа, компания может представить Pixel 5A 5G, который будет стоит чуть дороже предшественника.