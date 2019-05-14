Новый флагманский смартфон Honor 20 полностью рассекречен

Смартфон Honor 20 оснащается 6,26-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев в боковой грани, 32-мегапиксельной фронтальной камерой, основной четверной камерой 48+12+16 +2 Мп, аккумулятором ёмкостью 3750 мАч с быстрой зарядкой SuperCharge мощностью 22,5 Вт.

Аппаратной основой стал процессор HiSilicon Kirin 980, 6 ГБ оперативной и 128 Б встроенной флеш-памяти. Поддерживаются двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetoth 5.0, есть порт USB Type-C.

Глобальная презентация смартфонов серии Honor 20 состоится в Лондоне 21 мая 2019 года.