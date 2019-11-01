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Новый флагманский смартфон Honor появился на живых фото
Выглядит устройство очень похоже на линейку Galaxy S10
В сети последние несколько недель не стихали разговоры о двух будущих смартфона Honor, которые засветились в утечках — Honor V30 Pro и Huawei Nova 6. Долгое время считалось, что это лишь два разных названия одного устройства, но сегодня, благодаря порталу Slashleaks, стало известно, что Huawei Nova 6 — это второе название младшей версии флагмана в лице Honor V30.
Если верить имеющимся данным, то Honor V30 оснастят IPS-дисплеем с разрешением FullHD+, фирменный флагманский процессор Kirin 990, а также спрятанную в вырезе в дисплее фронтальную камеру. Что касательно основной камеры, то ожидается появление тройного модуля на 64, 16 и 2 Мп, а также датчика глубины. Что касательно емкости аккумулятора в новинке, то судя по всему, Honor установит батарею на 4 000 мАч, не забыв добавить быструю зарядку на 22,5 Вт.
Напомним, что анонс устройства должен состояться уже в ближайшее время. Информации о цене пока нет, но учитывая, что это младшая версия флагмана Honor, то вполне вероятно, что за смартфон не попросят каких-то нереальных денег.