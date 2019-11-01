Новый флагманский смартфон Honor появился на живых фото

Если верить имеющимся данным, то Honor V30 оснастят IPS-дисплеем с разрешением FullHD+, фирменный флагманский процессор Kirin 990, а также спрятанную в вырезе в дисплее фронтальную камеру. Что касательно основной камеры, то ожидается появление тройного модуля на 64, 16 и 2 Мп, а также датчика глубины. Что касательно емкости аккумулятора в новинке, то судя по всему, Honor установит батарею на 4 000 мАч, не забыв добавить быструю зарядку на 22,5 Вт.