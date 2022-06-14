Новый флагманский смартфон Huawei не сможет полноценно работать в сотовых сетях без чехла

Вместе с тем в Сети также появилась информация о двух особенностях устройства, которые явно порадуют фанатов бренда.

Во-первых, сообщается об использовании в новеньком Huawei Mate сразу двух топовых процессора от Qualcomm — Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 8+ Gen 1. Правда, обе модели будут урезанными, без поддержки 5G.

Зато во-вторых, китайская корпорация нашла способ реализовать в своём флагмане работу с мобильной связью пятого поколения. Сделано это будет при помощи специального чехла.

Напомним, что Huawei лишена возможности выпускать смартфоны с поддержкой 5G из-за американских санкций. Они были наложены на компанию ещё в 2019 году.