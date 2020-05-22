Новый флагманский смартфон Motorola подешевел на 14 тысяч рублей через неделю после выхода

Стоит отметить, что прямо сейчас девайс продается эксклюзивно в магазинах Verizon. При этом если изначальная его цена составляла 1 000 долларов, то сейчас оператор предлагает флагман с крайне приятной скидкой в размере 200 долларов, а это, на секунду, 14 тысяч рублей! Учитывая, что представители Verizon ни слова не сказали о сроках проведения данной акции, вполне вероятно, что она бессрочная и цена на смартфона останется таковой до конца.

Напомним, что Motorola Edge+ оснащен 6,7-дюймовым Endless Edge дисплеем с разрешением FHD+. Частота обновления экрана смартфона составляет 90 Гц, а работает устройство на базе флагманского процессора Snapdragon 865, причем в версии с модемом Snapdragon X55 5G и поддержкой ммWave 5G. Также аппарат имеет 12 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ постоянной памяти UFS 3.0. Основная камера Motorola Edge+ имеет три модуля на 108, 16, 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, при этом имеется поддержка быстрой проводной зарядки на 18 Вт.