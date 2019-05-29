Новый флагманский смартфон Motorola появился в продаже и попал на видео задолго до анонса

В онлайн-магазине Amazon задолго до официального анонса случайно начались продажи нового флагманского смартфона Motorola.

Модель Moto Z4 совсем недолго была доступна для покупки, но один из пользователей социального новостного ресурса Reddit всё же успел купить и получить смартфон на руки. Покупка обошлась в 500 долларов.

Затем он выложил в сеть небольшой обзор смартфона со своими впечатлениями. Пользователь отметил «сырое» ПО и проблемы с автофокусом в камере, что обусловлено, скорее всего, тем, что ему в руки попал тестовый, а не коммерческий образец.

Главной особенностью Moto Z4 стала 48-мегапиксельная основная камера. Смартфон Moto Z4 пока не был представлен официально. Пока даже неизвестно, когда состоится анонс.