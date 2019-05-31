Новый флагманский смартфон Motorola представлен официально

Компания Motorola, принадлежащая сейчас китайской Lenovo, представила новый флагманский смартфон Moto Z4.

Он позиционируется производителем как способный обновиться до 5G телефон. Для этого предлагается воспользоваться специальной панелькой 5G Moto Mod, которая может использоваться со смартфонами серии Moto Z.

Moto Z4 оснащается 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей), 48-мегапиксельной основной и 25-мегапиксельной фронтальной камерами, интегрированным с дисплеем сканером отпечатков пальцев, аккумулятором ёмкостью 3600 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 15 Вт.

Аппаратной платформой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 675, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Поддерживаются VoLTE, Wi-Fi ( ac), Bluetooth 5, GPS, NFC, есть порт USB Type-C. Предусмотрено покрытие P2i для защиты от брызг. Размеры составляют 158 x 75 x 7,35 мм, а вес — 165 граммов.

Moto Z4 предлагается в сером и белом цветах по цене 499,99 доллара. Продажи стартуют 6 июня 2019 года.