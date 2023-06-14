Новый флагманский смартфон OnePlus получит 150-Вт зарядку и процессор Snapdragon 8 Gen 2

Однако одной из самых интересных моделей, которую ждут фанаты, является флагман OnePlus Ace 2 Pro, который может быть выпущен на мировом рынке под именем OnePlus 11RT.

Хотя официальный анонс ещё не состоялся, известный источник раскрыл некоторые ключевые характеристики новинки. Устройство обещает быть мощным флагманом в среднем ценовом сегменте.

По данным инсайдера, телефон оснастят изогнутым дисплеем с разрешением 1,5K и процессором Snapdragon 8 Gen 2 в качестве основы. При этом основной камерой в OnePlus Ace 2 Pro будет 50-мегапиксельный сенсор IMX890.

Ёмкость аккумулятора ожидается на уровне 5000 мАч, что должно обеспечить смартфону достойную автономность.

Из прочих фишек флагмана стоит обратить внимание на сверхбыструю 150-Вт зарядку и невысокую цену. Правда, о последней какую-либо конкретику нам лишь предстоит узнать.