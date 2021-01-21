Новый флагманский смартфон Realme получит сверхбыстрый дисплей

Согласно данным информаторов, Realme Race Pro оснастят 6,8-дюймовым OLED QHD+ экраном с разрешением 3200 × 1440 пикселей и частотой обновления 160 Гц. Сердцем устройства может выступить флагманский процессор Snapdragon 888. Помимо прочего смартфону приписывают наличие графического ускорителя Adreno 660, модуля 5G и энергоемкого аккумулятора на 5000 мАч.

Источники утверждают, что Realme Race Pro будет представлен в модификациях на 12 ГБ оперативной памяти и 128, 256 и 512 ГБ внутренней памяти. Что касается фотовозможностей, аппарат могут оборудовать трехмодульной камерой на 64, 13 и 12 Мп.