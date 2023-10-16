Новый флагманский смартфон Realme получит версию с крышкой из «веган кожи»

Ожидается, что Realme GT 5 Pro будет представлен после запуска чипа Snapdragon 8 Gen 3, намеченного на конец октября. Известный информатор DCS раскрыл дополнительные подробности о грядущем устройстве.

По его словам, Realme GT 5 Pro получит круглый модуль камеры на задней панели, напоминающий дизайн серии Realme 11 Pro.

Особенностью телефона станет вариант с веганской кожей. Ранее в Сети уже появлялись изображения устройства, предположительно, именно этой модели.

Что касается характеристик, ожидается, что GT 5 Pro получит 50-мегапиксельную основную камеру Sony IMX966 с OIS, ультраширокоугольный объектив и 64-мегапиксельную перископическую камеру OmniVision OV64B с 3-кратным оптическим зумом.

Смартфон также может получить 2K изогнутый экран от BOE и процессор Snapdragon 8 Gen 3.

За питание устройства будет отвечать аккумулятор на 5400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.