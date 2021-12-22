Новый флагманский смартфон Realme рассекретили до официальной презентации

Как сообщается, это первый в мире смартфон, корпус которого частично выполнят из биопластика, из него будет сделана задняя крышка устройства. Модель будет поставляться в коробках с уменьшенным использованием неорганических материалов, их доля сократилась с 21,7 до 0,3%. Текст будет написан нетоксичной соевой краской.

Дизайн Realme GT 2 Pro называется The Future in Paper, что в переводе означает «Будущее в бумаге». Устройство будет ассоциироваться с лёгкостью этого материала.

Смартфон получит флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 1, антенную решётку с матричной системой, включающей три технологии: сверхширокополосный антенный переключатель HyperSmart, усилитель Wi-Fi и улучшенную технологию NFC на 360 градусов. Отмечается, что вся верхняя часть Realme GT 2 Pro принимает и передаёт сигналы NFC в обоих направлениях.

Предполагается, что смартфон получит широкоугольный сенсор с углом обзора 150 градусов. Устройство будет оснащено режимом съёмки «рыбий глаз», который позволит добиваться большой глубины резкости и различных видов перспективы.

Дата выхода смартфона заявлена на 4 января 2022 года. Флагман будет представлен в Китае.