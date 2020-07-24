Новый флагманский смартфон Realme V5 оказался не таким уж и флагманским

По крайней мере, об этом говорят данные, опубликованные авторитетным интернет-инсайдером Digital Chat Station. Так, он запостил в популярную китайскую соцсеть Weibo информацию о том, что Realme V5 получится и вправду интересным смартфоном, но явно не флагманским, так как работать устройство будет на базе процессора MediaTek Dimensity 800, а основная камера сможет “похвастаться” лишь разрешением в 48 Мп в главном модуле. Зато из интересного можно отметить, что Realme V5 получит аккумулятор емкостью 5 000 мАч и быструю проводную зарядку на 30 Вт.