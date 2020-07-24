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Новый флагманский смартфон Realme V5 оказался не таким уж и флагманским

Зато все еще крайне интересным с точки зрения дизайна
Еще два дня назад представитель Realme называл Realme V5 полноценным флагманом, а уже сегодня стало известно, что новый флагманский смартфон компании не такой уж и флагманский.

По крайней мере, об этом говорят данные, опубликованные авторитетным интернет-инсайдером Digital Chat Station. Так, он запостил в популярную китайскую соцсеть Weibo информацию о том, что Realme V5 получится и вправду интересным смартфоном, но явно не флагманским, так как работать устройство будет на базе процессора MediaTek Dimensity 800, а основная камера сможет “похвастаться” лишь разрешением в 48 Мп в главном модуле. Зато из интересного можно отметить, что Realme V5 получит аккумулятор емкостью 5 000 мАч и быструю проводную зарядку на 30 Вт.

Отметим лишь, что учитывая характеристики нового смартфона Realme, можно ожидать, что стоить устройство будет достаточно недорого, что с учетом интересного дизайна новинки, пойдет Realme V5 только на пользу. Напомним, что анонс девайса ожидается 27 июля.