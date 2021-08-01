Новый флагманский смартфон Samsung будет стоить минимум 170 тысяч рублей

ITHome приводит цены в основном в евро. Отмечается, что на самом деле стоить флагманы будут не менее 2000 евро, по текущему курсу это 174 тысячи рублей. Для сравнения приводятся цены разных комплектаций. Так, раскладушка Samsung Galaxy Z Flip3 – будет стоить: с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти — 1030 евро, а вариант с 256 ГБ флеш-памяти — 1110 евро.

Galaxy Z Fold3 дороже, потому что у него превосходящая «начинка»: 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти составит 2010 евро. А 512 ГБ флеш-памяти — 2100 евро. Отмечается также, что продажи стартуют в с 11 августа, но в Россию смартфоны привезут примерно через две недели от этой даты.