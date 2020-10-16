Новый флагманский смартфон Xiaomi Redmi получит процессор Snapdragon 865

Устройство было найдено в базе данных китайской организации TENAA — это, например, помогло выяснить, что новинка будет очень похожа на уже анонсированный Xiaomi Mi 10T, сообщает Gizmochina. Так, согласно “слитым” данным, Redmi K30S получит 6.67-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+. Как уже было сказано ранее, в основу девайса ляжет процессор Snapdragon 865, при этом оперативной памяти в нем будет от 6 до 12 ГБ, а постоянной от 128 до 512 ГБ.