Новый флагманский Sony Xperia XZ4 появился на качественных изображениях

Производители чехлов частенько становятся источником сведений о дизайне будущий смартфонов. На этот раз, рендеры готовящегося к выпуску флагманского Sony Xperia XZ4 появились на сайте британского ритейлера мобильных аксессуаров MobileFun. Они показывают смартфон в различных чехлах от Olixar.

Рендеры подтверждают основные особенности дизайна — безрамочный дизайн с вытянутым экраном и тройной основной камерой, организованной вертикально по центру задней панели.