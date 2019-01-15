Новый флагманский Sony Xperia XZ4 появился на качественных изображениях

Производители чехлов частенько становятся источником сведений о дизайне будущий смартфонов. На этот раз, рендеры готовящегося к выпуску флагманского Sony Xperia XZ4 появились на сайте британского ритейлера мобильных аксессуаров MobileFun. Они показывают смартфон в различных чехлах от Olixar.
Рендеры подтверждают основные особенности дизайна — безрамочный дизайн с вытянутым экраном и тройной основной камерой, организованной вертикально по центру задней панели.
Смартфон станет наследником Xperia XZ3, представленного на сентябрьской выставке IFA 2018. Согласно более ранним утечкам, он не получит изогнутого дисплея, также у него не будет выреза. Смартфон оснащается 6,5-дюймовым дисплеем с соотношение сторон 21:9, тройную камеру, сканер отпечатков пальцев в кнопке включения на боку, новейший процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и от 64 до 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 3900 мАч и операционную систему Android 9 Pie. На нижней грани разместятся порт USB Type-C и решётка динамика.
Официальный дебют Sony Xperia XZ4 ожидается на выставке MWC 2019, которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля.