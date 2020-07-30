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Новый флагманский Xiaomi Mi 10 Pro Plus получит настройку графики в играх на компьютерном уровне
Настраивать можно будет даже уровень анизотропной фильтрации и фильтрации текстур
В ближайшее время Xiaomi должна представить свой новый флагман - Xiaomi Mi 10 Pro Plus. Помимо того, что устройство сможет похвастаться самой быстрой зарядкой среди всех смартфонов в 2020 году, девайс получит и детальную настройку графики в играх на компьютерном уровне.
Так, согласно данным, опубликованным интернет-инсайдером под ником Ice Universe, новинка получит эксклюзивный режим для Game Turbo. Его разработкой занимались специалисты как самой Xiaomi, так и эксперты из подразделения Qualcomm, которые отвечают за разработку графических процессоров.
Результатом совместной работы станет возможность настраивать графику в играх для Xiaomi Mi 10 Pro Plus так, как сейчас это делается лишь на персональных компьютерах. Причем владельцы флагманского смартфона компании смогут настраивать даже такие детали, как уровень анизотропной фильтрации, сглаживания (anti-aliasing), фильтрации текстур и т.д.