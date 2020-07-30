Новый флагманский Xiaomi Mi 10 Pro Plus получит настройку графики в играх на компьютерном уровне

Результатом совместной работы станет возможность настраивать графику в играх для Xiaomi Mi 10 Pro Plus так, как сейчас это делается лишь на персональных компьютерах. Причем владельцы флагманского смартфона компании смогут настраивать даже такие детали, как уровень анизотропной фильтрации, сглаживания (anti-aliasing), фильтрации текстур и т.д.