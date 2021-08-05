Новый флагманский Xiaomi Mi Mix 4 получит лучшую камеру-невидимку на рынке

На них можно увидеть, что плотность пикселей в области расположения камеры на Mi Mix 4 лучше, чем у конкурентов в лице Oppo и ZTE.

Напомним, что по последним данным новинка от Xiaomi будет базироваться на чипе Snapdragon 888+ и иметь до 12 ГБ оперативной памяти. Никакой информации о цене и дате старта продаж смартфона всё ещё нет.