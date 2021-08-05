Новый флагманский Xiaomi Mi Mix 4 получит лучшую камеру-невидимку на рынке

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Новый флагманский Xiaomi Mi Mix 4 получит лучшую камеру-невидимку на рынкеЕсть даже фото-подтверждение
Уже совсем скоро, 10 августа, состоится масштабная презентация Xiaomi. На ней компания представит свой новый флагман — Xiaomi Mi Mix 4. Главной «фишкой» устройства должна стать фронтальная камера, которая будет скрываться прямо под дисплеем.
Судя по данным авторитетного интернет-инсайдера Ice Universe, телефон оснастят в принципе лучшим подобным решением на рынке. Об этом он рассказал в своём Twitter-аккаунте, подкрепив свои же слова серией фото.
На них можно увидеть, что плотность пикселей в области расположения камеры на Mi Mix 4 лучше, чем у конкурентов в лице Oppo и ZTE.
Напомним, что по последним данным новинка от Xiaomi будет базироваться на чипе Snapdragon 888+ и иметь до 12 ГБ оперативной памяти. Никакой информации о цене и дате старта продаж смартфона всё ещё нет.