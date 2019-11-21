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Новый флагманский Xiaomi Mi Mix 4 получит второй экран

Надеемся, технология хотя бы со второго раза “взлетит”
В сети не прекращаются разговоры касательно нового поколения дизайнерских смартфонов Xiaomi — Xiaomi Mi Mix. Сначала все предполагали, что устройство получит дисплей, который будет покрывать более 100% от площади передней поверхности смартфона, но потом оказалось, что это не новый Mi Mix, а Mix Alpha. Теперь же в сети появилось изображение долгожданного Xiaomi Mi Mix 4 и, судя по всему, именно так будет выглядеть итоговое устройство. Основной особенностью новинки является его второй дисплей, расположившийся на задней части смартфона.

Судя по патентному изображению, Mi Mix 4 получит второй дисплей в форме квадрата, как бы добавляя симметрии задней поверхности смартфона, в котором основная камера расположится в таком же квадратном модуле, как это уже реализовано в Google Pixel 4 и iPhone 11. К слову, нечто подобное впервые продемонстрировала компания Meizu в своем флагманском Meizu Pro 7. Правда смартфон данного китайского производители провалился в плане продаж, из-за чего вендор отказался от дальнейших подобных экспериментов. Получится ли у Xiaomi привить публике любовь к данному решению расположения второго дисплея — покажет лишь время.

Напомним, что анонс новинки ожидается в начале 2020 года. Вполне возможно, что Xiaomi Mi Mix 4 представят накануне выставки MWC 2020 — делается это для того, чтобы в рамках именно этой выставки в дальнейшем представить глобальную версию устройства.