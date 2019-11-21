Новый флагманский Xiaomi Mi Mix 4 получит второй экран
Судя по патентному изображению, Mi Mix 4 получит второй дисплей в форме квадрата, как бы добавляя симметрии задней поверхности смартфона, в котором основная камера расположится в таком же квадратном модуле, как это уже реализовано в Google Pixel 4 и iPhone 11. К слову, нечто подобное впервые продемонстрировала компания Meizu в своем флагманском Meizu Pro 7. Правда смартфон данного китайского производители провалился в плане продаж, из-за чего вендор отказался от дальнейших подобных экспериментов. Получится ли у Xiaomi привить публике любовь к данному решению расположения второго дисплея — покажет лишь время.
Напомним, что анонс новинки ожидается в начале 2020 года. Вполне возможно, что Xiaomi Mi Mix 4 представят накануне выставки MWC 2020 — делается это для того, чтобы в рамках именно этой выставки в дальнейшем представить глобальную версию устройства.