Новый флагманский Xiaomi Mi Mix 4 получит второй экран

В сети не прекращаются разговоры касательно нового поколения дизайнерских смартфонов Xiaomi — Xiaomi Mi Mix. Сначала все предполагали, что устройство получит дисплей, который будет покрывать более 100% от площади передней поверхности смартфона, но потом оказалось, что это не новый Mi Mix, а Mix Alpha. Теперь же в сети появилось изображение долгожданного Xiaomi Mi Mix 4 и, судя по всему, именно так будет выглядеть итоговое устройство. Основной особенностью новинки является его второй дисплей, расположившийся на задней части смартфона.