Новый фото-флагман Xiaomi с камерой на 108 Мп удивил качеством сделанных на него снимков
Напомним, что некоторое время назад глава Xiaomi Лей Цзюнь опубликовал на своей страничке в китайской социальной сети Weibo фрагмент фото, сделанного на Xiaomi Mi CC9 Pro. По словам господина Цзюня, на опубликованном им изображении разместилось лишь 0,8% от оригинального снимка. И вот спустя несколько дней, в сети появилось полное фото исходного изображения вместе с другими частями этой фотографии. Благодаря всем этим снимкам можно уже сейчас оценить возможности грядущего фото-флагмана Xiaomi со 108 Мп основной камерой.
Напомним, что официальная презентация Xiaomi Mi CC9 Pro состоится уже 5 ноября 2019 года на большой пресс-конференции Xiaomi, в рамках которой от компании ждут также анонса нового поколения умных телевизоров Xiaomi Mi TV 5 и первых фирменных умных часов компании.