Новый фото-флагман Xiaomi с камерой на 108 Мп удивил качеством сделанных на него снимков

Напомним, что некоторое время назад глава Xiaomi Лей Цзюнь опубликовал на своей страничке в китайской социальной сети Weibo фрагмент фото, сделанного на Xiaomi Mi CC9 Pro. По словам господина Цзюня, на опубликованном им изображении разместилось лишь 0,8% от оригинального снимка. И вот спустя несколько дней, в сети появилось полное фото исходного изображения вместе с другими частями этой фотографии. Благодаря всем этим снимкам можно уже сейчас оценить возможности грядущего фото-флагмана Xiaomi со 108 Мп основной камерой.