Новый Galaxy Z Flip получит самый крупный внешний экран среди всех гибких раскладушек

По словам источника, внешний дисплей устройства будет больше, чем у Oppo Find N2 Flip. А именно эта модель китайского бренда пока что является рекордсменом по размеру не основного экрана — его диагональ чуть превышает 3,6 дюйма и работает на частоте 60 Гц.

Ожидается, что Samsung Galaxy Z Flip 5 анонсируют чуть позже, на ежегодном летнем Galaxy Unpacked в августе. В свою очередь Ice Universe можно доверять хотя бы потому, что инсайдер имеет целый ряд точных утечек информации. Например, именно он раскрыл раньше всех экраны-водопады, вырез на iPhone X и дизайн нового iPhone 14 с вырезом Dynamic Island.

Стоит отметить, что вместе с Galaxy Z Flip 5, от корейского гиганта также ждут и новый Galaxy Z Fold.