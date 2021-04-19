Новый гибкий флагман Samsung будет крепче предшественника

В Samsung хотят добиться этого достаточно простым методом — созданием усиленного каркаса, пишет PhoneArena. Что интересно, компания даже подала заявку на регистрацию соответствующей торговой марки, получившей название «Armor Frame» («Защищённый каркас»).

Отметим, что ранее в сети также заявлялось об утолщении UTG-слоя в смартфоне. Вероятно, это было сделано для того, чтобы Galaxy Z Fold 3 не ломался при контакте со стилусом S Pen, поддержку которого ему приписывают.

Напомним, что анонс нового складного смартфона Samsung ожидается в июле 2021 года.