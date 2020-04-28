Новый гибкий флагман Samsung Galaxy Fold 2 порадует более продвинутой камерой и пониженной ценой

Об этом всем стало известно благодаря интернет-инсайдеру. Так, цена Galaxy Fold 2 будет на 100-200 долларов ниже, чем первого поколения, то есть составит примерно 1800-1900 долларов. Также, по словам источника, устройство представят в августе, возможно даже одновременно с Samsung Galaxy Note 20, а его продажи начнутся в сентябре. При этом новинка сможет “похвастаться” поддержкой фирменного стилуса S Pen и наличием тройной основной камеры на 64, 16 и 12 Мп.