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Новый гибкий флагман Samsung Galaxy Fold 2 порадует более продвинутой камерой и пониженной ценой
Достаточно интересное решение со стороны корейской компании
В сети появились свежие данные о новом гибком флагмане компании Samsung — Galaxy Fold 2. Судя по всему, устройство получится крайне интересным, в том числе за счет того, что при его производстве будут использовать более продвинутую камеру. При этом цена новинки будет даже ниже, чем у предшественника.
Об этом всем стало известно благодаря интернет-инсайдеру. Так, цена Galaxy Fold 2 будет на 100-200 долларов ниже, чем первого поколения, то есть составит примерно 1800-1900 долларов. Также, по словам источника, устройство представят в августе, возможно даже одновременно с Samsung Galaxy Note 20, а его продажи начнутся в сентябре. При этом новинка сможет “похвастаться” поддержкой фирменного стилуса S Pen и наличием тройной основной камеры на 64, 16 и 12 Мп.
К сожалению, более никаких подробностей об устройстве в сети нет. Но, вполне вероятно, новый Galaxy Fold будет работать на базе флагманского процессора Snapdragon 865 или даже Snapdragon 865+.