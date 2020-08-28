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Новый гибкий флагман Samsung Galaxy Z Fold 2 может оказаться дешевле предшественника

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Уже 1 сентября 2020 года состоится еще одно мероприятие Samsung, которое получило название Unpacked 2. На нем, согласно имеющимся данным, должны провести полноценный анонс нового гибкого флагмана южнокорейского гиганта — Samsung Galaxy Z Fold 2. И, если верить свежим данным, новинка может оказаться дешевле своего предшественника.

Так, на британском сайте компании появилась цена будущей новинки — Galaxy Z Fold 2 5G стартует в Великобритании по цене от 1 799 фунтов, что, в сравнении с 1 899 фунтов за Galaxy Fold первого поколения на старте, вполне приятное снижение цены.

Напомним, что судя по имеющимся данным, в основу Galaxy Z Fold 2 ляжет флагманский процессор Snapdragon 865+, благодаря чему новинка сможет похвастаться поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Также смартфон будет оснащен внутренний дисплей с частотой обновления 120 Гц и более крупный внешний экран, который может вполне себе сойти за полноценный дисплей современного смартфона.

Судя по имеющейся информации, дебют смартфона в Великобритании состоится уже 17-18 сентября, то есть через год после релиза оригинального Samsung Galaxy Fold.