Новый гибкий флагман Samsung Galaxy Z Fold 2 может оказаться дешевле предшественника

Напомним, что судя по имеющимся данным, в основу Galaxy Z Fold 2 ляжет флагманский процессор Snapdragon 865+, благодаря чему новинка сможет похвастаться поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Также смартфон будет оснащен внутренний дисплей с частотой обновления 120 Гц и более крупный внешний экран, который может вполне себе сойти за полноценный дисплей современного смартфона.

Судя по имеющейся информации, дебют смартфона в Великобритании состоится уже 17-18 сентября, то есть через год после релиза оригинального Samsung Galaxy Fold.