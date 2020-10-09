Новый гибкий смартфон Huawei сфотографировали в руках у пользователя

Стоит отметить, что главным отличием нового девайса Huawei от предшественника должна стать конструкция. Так, если раньше смартфон закрывался основным экраном наружу, оставаясь тем самым крайне незащищенным, то сейчас устройство будет больше похоже на линейку Galaxy Fold, т.е. основной дисплей будет скрываться внутри в закрытом положении.

К сожалению, до сих пор остается неизвестным, когда именно Huawei Mate X2 будет анонсирован и поступит в продажу. Но напомним, что судя по последним данным, в основу устройства ляжет процессор Kirin 9000, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти постоянной.