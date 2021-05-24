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Новый гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold 3 получит «безразмерный» интерфейс
Выглядит очень плавно и футуристично
Уже в ближайшее время от Samsung ждут анонса новых гибких смартфонов — Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3. И именно то, как будет выглядеть «безразмерный» интерфейс последнего, продемонстрировал интернет-инсайдер.
Речь идёт о свежем посте от Ice Universe. Он опубликовал серию коротких анимаций, показывающих, как будет работать фирменная оболочка Samsung Split UI на грядущей новинке от корейской компании, пишет TechNave.
Так, на опубликованных фрагментах можно увидеть, как именно перемещаются текст, значки и прочее содержимое экрана смартфона. При этом их расположение и движение зависит от того, в каком именно положении находится аппарат в конкретный момент времени.
Что интересно, пользователям также будет дана возможность регулировать размеры элементов диалогового окна вручную.