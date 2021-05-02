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Новый гибкий смартфон Samsung получит подэкранную камеру
Неужели технология наконец-то дошла до нужной кондиции?
В сети появилась свежая информация о грядущей новинке Samsung — новом складном флагмане Galaxy Z Fold 3. Судя по ней, устройство сможет удивить нас не только улучшенными «гибкими» характеристиками, но и подэкранной фронтальной камерой.
Но для начала стоит отметить, что свежие утечки подтвердили более ранние слухи. Как пишет ITHome, смартфон и вправду получит 6,23 и 7,56-дюймовые дисплеи (внутренний и внешний соответственно), а в качестве основы девайса выступит чип Snapdragon 888 от Qualcomm.
Из особенно интересных «фишек» Galaxy Z Fold 3 можно отметить как фронтальную камеру на 10 Мп под дисплеем, так и «внутренний» дисплей, выполненный по технологии LTPO. К слову, именно он получит поддержку частоты обновления 120 Гц.
Ёмкость аккумулятора новинки — 4275 мАч, а основная камера на 64, 12 и 5 Мп. Анонс нового Fold ожидается уже в июне 2021 года.