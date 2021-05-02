Новый гибкий смартфон Samsung получит подэкранную камеру

Но для начала стоит отметить, что свежие утечки подтвердили более ранние слухи. Как пишет ITHome, смартфон и вправду получит 6,23 и 7,56-дюймовые дисплеи (внутренний и внешний соответственно), а в качестве основы девайса выступит чип Snapdragon 888 от Qualcomm.

Из особенно интересных «фишек» Galaxy Z Fold 3 можно отметить как фронтальную камеру на 10 Мп под дисплеем, так и «внутренний» дисплей, выполненный по технологии LTPO. К слову, именно он получит поддержку частоты обновления 120 Гц.

Ёмкость аккумулятора новинки — 4275 мАч, а основная камера на 64, 12 и 5 Мп. Анонс нового Fold ожидается уже в июне 2021 года.