Телефоны
Сегодня 18:38
Новый гибкий смартфон Samsung сможет сгибаться в разные стороны
Указано в одобренном патенте компании
В сеть утекла информация о новом патенте южнокорейского гиганта Samsung, который буквально недавно одобрило Управление США по патентам и торговым маркам. В нем указана информация о смартфоне, оборудованном гибким экраном.
Согласно эскизам устройства, компания запланировала разработать новый смартфон-раскладушку, однако с интересной особенностью. Так, смартфон может сгибаться в разные сторон, как экраном вовнутрь, так и экраном наружу. Предполагается, что смартфон можно будет использоваться в двух ориентациях - портретной и альбомной, в то время как программный интерфейс будет меняться в зависимости от положения.
Что касается дизайна смартфона, то исходя из эскизов можно понять, что устройство имеет довольно широкие, по современным меркам, рамки. Информация о технических характеристиках, а также о камере устройства, на данный момент, неизвестна.