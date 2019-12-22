Новый гибкий смартфон Samsung сможет сгибаться в разные стороны

Согласно эскизам устройства, компания запланировала разработать новый смартфон-раскладушку, однако с интересной особенностью. Так, смартфон может сгибаться в разные сторон, как экраном вовнутрь, так и экраном наружу. Предполагается, что смартфон можно будет использоваться в двух ориентациях - портретной и альбомной, в то время как программный интерфейс будет меняться в зависимости от положения.