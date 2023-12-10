02:03, 10 декабря 2023
1 мин.
Новый год на носу: российские цены на iPhone 15 Pro Max снизились на 30%Через три месяца после старта продаж
В России начали снижаться цены на флагманскую модель «яблочных» смартфонов — iPhone 15 Pro Max. Через три месяца после старта продаж российские цены снизились на 30%.
© Apple
Так, осенью за iPhone 15 Pro Max просили не меньше 189-200 тысяч рублей, сейчас стоимость составляет менее 130 тысяч. При этом цены разнятся в зависимости от региона назначения.
К примеру, флагманские айфоны, предназначенные для США, стоят дешевле других версий из-за невозможности установить физическую SIM-карту, в них можно только настроить eSIM.
Новости партнеров
Новости партнеров