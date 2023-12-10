Новый год на носу: российские цены на iPhone 15 Pro Max снизились на 30%

Так, осенью за iPhone 15 Pro Max просили не меньше 189-200 тысяч рублей, сейчас стоимость составляет менее 130 тысяч. При этом цены разнятся в зависимости от региона назначения.

К примеру, флагманские айфоны, предназначенные для США, стоят дешевле других версий из-за невозможности установить физическую SIM-карту, в них можно только настроить eSIM.