Новый «горбатый» чехол Apple для iPhone поддерживает беспроводную зарядку

Визуально новые чехлы отличаются от оригинального Smart Battery Case 2015 года в лучшую сторону — выступ с батареей не так бросается в глаза. Кроме того, новые аксессуары поддерживают беспроводную подзарядку по стандарту Qi.

Smart Battery Case для iPhone XS обеспечивает 33 часа автономной работы в режиме разговора, для iPhone XS Max — 37 часов и iPhone XR — 39 часов.

В официальном онлайн-магазине Apple чехлы оценены в 129 долларов в США и 11 176 рублей в России. Они доступны в белом и чёрном цветовых вариантах.