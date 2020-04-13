Новый игровой смартфон Lenovo может получить рекордно быструю зарядку на 90 Вт

Что же касательно остальных характеристик, то, судя по последним данным, смартфон будет работать на базе флагманского процессора Snapdragon 865, иметь некую “уникальную систему охлаждения” и дополнительные органы управления. Что касательно емкости аккумулятора устройства, то ожидается, что смартфон получит батарею на 5 000 мАч. К сожалению, более-менее точной информации о дате анонса Lenovo Legion в сети все еще нет.