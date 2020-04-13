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Новый игровой смартфон Lenovo может получить рекордно быструю зарядку на 90 Вт
Даже страшно представить, насколько быстро будет заряжаться такой девайс
Судя по слухам, которые ходят по сети в последнее время, совсем скоро Lenovo представит свой новый игровой смартфон. Сейчас же стало известно, что устройство может получит рекордно быструю проводную зарядку аж на 90 Вт!
По крайней мере об этом говорит свежий постер устройства, на котором явно видно, насколько мощной будет зарядка смартфона. Если Lenovo выпустит свой Lenovo Legion в ближайшее время, то их девайс станет первым в мире смартфонов с проводной зарядкой на 90 Вт.
Что же касательно остальных характеристик, то, судя по последним данным, смартфон будет работать на базе флагманского процессора Snapdragon 865, иметь некую “уникальную систему охлаждения” и дополнительные органы управления. Что касательно емкости аккумулятора устройства, то ожидается, что смартфон получит батарею на 5 000 мАч. К сожалению, более-менее точной информации о дате анонса Lenovo Legion в сети все еще нет.