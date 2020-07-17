Новый игровой смартфон Lenovo с мощным железом оснастят необычной фронтальной камерой

Отмечается, что именно это устройство станет первым смартфоном, работающем на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865+. Что касается селфи-камеры устройства, то расположить ее компания решила в необычном месте, а именно сбоку. Также на опубликованном тизере можно увидеть информацию о впечатляющей скорости выдвижения камеры - всего за 0,496 с. Кроме того, отмечается и прочность самого механизма - более 400 000 циклов открытия и закрытия.

Если селфи-камера оборудована датчиком на 20 Мп, то основная камера получила два модуля на 64 и 16 Мп.