Новый игровой смартфон Meizu получит неприлично огромную упаковку

Так, на популярном интернет-ресурсе с утечками Slashleaks было опубликовано изображение упаковки Meizu 16T. При этом для наглядности ее разместили рядом с упаковкой от другого смартфона компании — Meizu 16s Pro. И судя по тому, насколько велика коробка от 16T, вероятнее всего, Meizu положит в комплект со смартфоном множество интересных аксессуаров, в первую очередь связанные с игровыми возможностями устройства. Напомним, что Meizu 16T позиционируется производителем как геймерский смартфон.