Телефоны
Сегодня 19:37
Новый игровой смартфон Meizu получит неприлично огромную упаковку
Скорее всего, это связано с идущими в комплекте игровыми аксессуарами для устройства
Ожидается, что Meizu анонсирует свой новый флагманский смартфон уже 23 октября. Однако уже сейчас предварительные заказы на новинку, которая судя по всему будет называться Meizu 16T, открылись в некоторых китайских магазинах. Сейчас же в сети появилась информация о том, как будет выглядеть упаковка новинки от китайского гиганта.
Так, на популярном интернет-ресурсе с утечками Slashleaks было опубликовано изображение упаковки Meizu 16T. При этом для наглядности ее разместили рядом с упаковкой от другого смартфона компании — Meizu 16s Pro. И судя по тому, насколько велика коробка от 16T, вероятнее всего, Meizu положит в комплект со смартфоном множество интересных аксессуаров, в первую очередь связанные с игровыми возможностями устройства. Напомним, что Meizu 16T позиционируется производителем как геймерский смартфон.
Также стоит отметить, что последние слухи говорят нам о том, что смартфон будет построен на базе Snapdragon 855, иметь до 256 ГБ постоянной памяти, а стоить при этом Meizu 16T должен в районе 350 долларов.
Самое читаемое