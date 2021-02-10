Новый игровой смартфон Xiaomi Black Shark 4 Pro «засветился» на фото

В качестве «основы» новинки выступит флагманский чип Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти и, вероятнее всего, либо 128, либо 256 ГБ памяти постоянной. Анонс Xiaomi Black Shark 4 Pro, напомним, ожидается в ближайшие несколько недель. Что же касательно цены, то тут никакой информации, к сожалению, нет.