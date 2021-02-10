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Сегодня в 15:32
Новый игровой смартфон Xiaomi Black Shark 4 Pro «засветился» на фото
Самое время, учитывая, что анонс устройства ожидается в ближайшее время
Любители игровых смартфонов очень давно ждут каких-либо вестей от Xiaomi. И, судя по всему, уже скоро дождутся — новый флагман для игр китайской компании уже успел «засветиться» на фото.
Речь идёт о Xiaomi Black Shark 4 Pro, который был замечен в базе данных регулятора TENAA, пишет GSMArena. Судя по информации регулятора, устройство получит встроенный в кнопку питания сканер отпечатка пальцев и пару физических кнопок для игр на боковой грани.
В качестве «основы» новинки выступит флагманский чип Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти и, вероятнее всего, либо 128, либо 256 ГБ памяти постоянной. Анонс Xiaomi Black Shark 4 Pro, напомним, ожидается в ближайшие несколько недель. Что же касательно цены, то тут никакой информации, к сожалению, нет.