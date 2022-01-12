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Новый игровой смартфон Xiaomi будет выпущен в модификациях «Катюша» и «Патриот»И получит мощный процессор
Как сообщил инсайдер под ником Digital Chat Station, Xiaomi выпустит новый игровой смартфон линейки Black Shark до конца 2022 года.
Инсайдер рассказал, о том, что будут выпущены две модификации устройства под кодовыми названиями «Патриот» и «Катюша». Предположительно, смартфон будет называться Black Shark 5.
По словам инсайдера, смартфон получит процессор Snapdragon 8 Gen 1, Android 12 и аккумулятор ёмкостью 4600 мАч. Другие данные не уточняются.
Источник: Weibo