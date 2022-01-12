Новый игровой смартфон Xiaomi будет выпущен в модификациях «Катюша» и «Патриот»

Инсайдер рассказал, о том, что будут выпущены две модификации устройства под кодовыми названиями «Патриот» и «Катюша». Предположительно, смартфон будет называться Black Shark 5.

По словам инсайдера, смартфон получит процессор Snapdragon 8 Gen 1, Android 12 и аккумулятор ёмкостью 4600 мАч. Другие данные не уточняются.