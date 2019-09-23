Новый iPhone 11 Pro Max был взломан всего за три минуты

Что интересно, если верить словам специалиста, то у него на взлом нового iPhone ушло не более трех минут времени. Как вариант, iBSparkes воспользовался уже разработанным ранее методом, благодаря которому другой хакер смог получить root-доступ к файловой системе iOS 13, когда та находилась на стадии бета-тестирования, используя iPhone 8.

В итоге, раз специалист смог взломать новые iPhone, то и ждать выхода полноценного джейлбрейка под них осталось не так много времени — да, есть необходимость еще поработать над созданным эксплойтом, чтобы любой желающий мог воспользоваться им без особых сложностей. Но если все пройдет успешно, то нас ждет самый быстрый взлом новых iPhone за последние несколько лет.