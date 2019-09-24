Ferra
Телефоны
Сегодня 16:48

Новый iPhone 11 Pro Max оказался живучее Android-флагманов

И это, как ни крути, исторический момент
В своих новых смартфонах Apple сделала акцент на двух моментах: камере и времени автономной работы. Буквально до сегодняшнего дня, как бы в Купертино не пытались исхитриться с автономностью iPhone, Android-флагманы все равно побеждали в битве по времени работы от одного заряда. Но новый тест показал очень удивительные результаты.

В испытании приняла участие абсолютно вся линейка iPhone 11, а также два свежайших флагмана на Android: Huawei Mate 30 Pro и Samsung Galaxy Note 10+. Несмотря на то, что в том же китайском смартфоне установлен аккумулятор емкостью 4500 мАч, угадайте, кто оказался победителем? Ладно, не будем нагонять пустой интриги — заголовок же рассказал, что победителем в тестировании автономности среди топовых устройств от Apple, Samsung и Huawei оказался iPhone 11 Pro Max с аккумулятором на 3969 мАч.

Для тех кто не в курсе, как проводятся подобного рода тестирования, напомним, что обычно все смартфоны нагружаются примерно одинаковым набором задач, после чего подводятся итоги о том, какое устройство показало себя лучше, потеряв последний процент заряда аккумулятора последним.

Самое читаемое