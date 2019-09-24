Новый iPhone 11 Pro Max оказался живучее Android-флагманов

В испытании приняла участие абсолютно вся линейка iPhone 11, а также два свежайших флагмана на Android: Huawei Mate 30 Pro и Samsung Galaxy Note 10+. Несмотря на то, что в том же китайском смартфоне установлен аккумулятор емкостью 4500 мАч, угадайте, кто оказался победителем? Ладно, не будем нагонять пустой интриги — заголовок же рассказал, что победителем в тестировании автономности среди топовых устройств от Apple, Samsung и Huawei оказался iPhone 11 Pro Max с аккумулятором на 3969 мАч.

Для тех кто не в курсе, как проводятся подобного рода тестирования, напомним, что обычно все смартфоны нагружаются примерно одинаковым набором задач, после чего подводятся итоги о том, какое устройство показало себя лучше, потеряв последний процент заряда аккумулятора последним.