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Новый iPhone 12 может быть похож на классический iPhone 4
В сеть утекли фотографии корпуса грядущей новинки
В сеть утекли “живые” фотографии корпусов грядущей серии смартфонов Apple, благодаря которым выяснилось, что новый iPhone 12 может быть похож на классический iPhone 4.
Отметим, что корпусы, демонстрирующиеся на опубликованных снимках, используются производителями аксессуаров для смартфонов для подгонки габаритов чехлов и прочего. Так, судя по всему, отличительной особенностью нового iPhone 12 станет откат к дизайну классического iPhone 4. В частности, смартфон может получить прямые грани.
Ожидается, что в текущем году американская компания Apple выпустит линейку iPhone 12, в которой будут представлены четыре модели. Так, младшие версии получат 5,4 и 6,1-дюймовые экраны, тогда как Pro-версии оснастят экранами на 6,1 и 6,7 дюймов. Официальный анонс может состояться в октябре.