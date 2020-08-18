Новый iPhone 12 может быть похож на классический iPhone 4

Ожидается, что в текущем году американская компания Apple выпустит линейку iPhone 12, в которой будут представлены четыре модели. Так, младшие версии получат 5,4 и 6,1-дюймовые экраны, тогда как Pro-версии оснастят экранами на 6,1 и 6,7 дюймов. Официальный анонс может состояться в октябре.