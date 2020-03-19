Телефоны
Сегодня 12:00
Новый iPhone 12 Pro может быть похож на смартфоны Apple времен iPhone 5S
Но выглядит это крайне интересно
Китайские инсайдеры опубликовали свежий рендер грядущего iPhone 12 Pro. Судя по нему, устройство может получить дизайн, очень похожий на тот, что Apple использовала во времена iPhone 5S.
Да, в дизайне нового iPhone будет чувствоваться преемственность с нынешним флагманом яблочной компании, в том числе за счет использования квадратного блока основной камеры. Но при этом металлическая прямые грани явно отсылают нас к далеким 2012-2013 годам, когда Apple использовала схожие решения при производстве iPhone 5 и 5S.
Напомним, что судя по имеющимся данным, iPhone 12 Pro оснастят 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления экрана 120 Гц. Работать устройство будет на базе фирменного мобильного процессора Apple A14, оперативной памяти в смартфоне будет 6 ГБ, а аккумулятор будет иметь емкость 3100 мАч. Анонс iPhone 12 Pro ожидается в сентябре текущего года.