Новый iPhone 12 Pro может быть похож на смартфоны Apple времен iPhone 5S

Да, в дизайне нового iPhone будет чувствоваться преемственность с нынешним флагманом яблочной компании, в том числе за счет использования квадратного блока основной камеры. Но при этом металлическая прямые грани явно отсылают нас к далеким 2012-2013 годам, когда Apple использовала схожие решения при производстве iPhone 5 и 5S.