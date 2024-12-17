Новый iPhone 17 Air будет дешевле, чем ожидалось

Опубликовано 17 декабря 2024, 12:001 мин.
Новый iPhone 17 Air будет дешевле, чем ожидалосьПервая модель толщиной менее 8 миллиметров
Согласно информации The Wall Street Journal, Apple планирует выпустить iPhone 17 Air, который будет дешевле, чем ожидаемые ранее флагманские модели. Также компания работает над двумя складными телефонами, которые могут появиться в 2026 году.
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iPhone 17 Air станет первой моделью с ультратонким дизайном, толщиной менее 8 миллиметров, что сделает его заметно тоньше текущих моделей. В отличие от ожидаемого, устройство будет не самым дорогим, а наоборот — более доступным вариантом. Это решение позволит привлечь пользователей, которые ищут стильный, но более дешевый смартфон.
Ожидается, что цена iPhone 17 Air будет начинаться от 900 долларов, что приблизительно соответствует стоимости iPhone 16 Plus, который он заменит. Для того чтобы снизить стоимость устройства, Apple упростит камеру и другие компоненты. Эта модель будет ориентирована на тех пользователей, которые хотят более элегантный и тонкий телефон, готовые сделать компромиссы по функциональности.