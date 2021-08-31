Новый iPhone без «чёлки» засветился в собственном шоу Apple

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Новый iPhone без «чёлки» засветился в собственном шоу AppleНеужели компания всё же услышала наши мольбы?
Последние полгода Apple активно рекламировала новый сезон своего собственного сериала — «Тед Лассо». Многих навязчивый маркетинг раздражал, но, внезапно, у проекта нашёлся как минимум один огромный плюс.
В вышедшем недавно 6 эпизоде засветился ещё неанонсированный смартфон Apple, сообщает Gizmochina. По мнению ряда интернет-экспертов, перед нами грядущий iPhone 13, анонс которого ожидается уже 14 сентября.
Аппарат не сильно примечателен, если не считать одной особенности. В отличие от iPhone X, iPhone XS, iPhone 11 и iPhone 12, у показанного раньше времени смартфона нет выреза в форме «чёлки». А это значит, что купертиновцы всё же работают над избавлением от неё.
На данный момент есть несколько вариантов, как бы Apple могла реализовать отказ от крупного выреза. Либо она использовала «подэкранную» технологию на манер той, что дебютировала в недавнем Xiaomi Mix 4. Либо же компания отказалась от Face ID и вновь вернулась с неё на Touch ID.