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Новый iPhone без «чёлки» засветился в собственном шоу Apple

Неужели компания всё же услышала наши мольбы?
Последние полгода Apple активно рекламировала новый сезон своего собственного сериала — «Тед Лассо». Многих навязчивый маркетинг раздражал, но, внезапно, у проекта нашёлся как минимум один огромный плюс.
Новый iPhone без «чёлки» засветился в собственном шоу Apple

В вышедшем недавно 6 эпизоде засветился ещё неанонсированный смартфон Apple, сообщает Gizmochina. По мнению ряда интернет-экспертов, перед нами грядущий iPhone 13, анонс которого ожидается уже 14 сентября.

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Аппарат не сильно примечателен, если не считать одной особенности. В отличие от iPhone X, iPhone XS, iPhone 11 и iPhone 12, у показанного раньше времени смартфона нет выреза в форме «чёлки». А это значит, что купертиновцы всё же работают над избавлением от неё.

Новый iPhone без «чёлки» засветился в собственном шоу Apple

На данный момент есть несколько вариантов, как бы Apple могла реализовать отказ от крупного выреза. Либо она использовала «подэкранную» технологию на манер той, что дебютировала в недавнем Xiaomi Mix 4. Либо же компания отказалась от Face ID и вновь вернулась с неё на Touch ID.