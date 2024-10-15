Новый iPhone SE будет единственным смартфоном Apple с кнопкой переключения беззвучного режима

По последним утечкам, этот смартфон может остаться единственным устройством Apple с кнопкой переключения беззвучного режима, которую компания убрала в моделях iPhone 15 и новее.

На изображении чехла для нового iPhone SE, опубликованном инсайдером Сонни Диксоном, видно отверстие для этой кнопки над кнопками регулировки громкости.

В то время как флагманские модели уже получили кнопку Action, в следующем SE может быть сохранён традиционный переключатель режима звука. Это сделает устройство единственным iPhone с такой особенностью.

Кроме того, ожидается, что устройство получит порт USB-C, улучшенную камеру и чип A18.

Официальное подтверждение информации пока отсутствует, но, если утечки подтвердятся, новый iPhone SE станет уникальным сочетанием старого и нового.