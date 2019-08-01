Новый iPhone "украдет" главную фишку iPad Pro

По крайней мере об этом заявляют аналитики из Citi Research. Также они утверждают, что будет поддерживаться именно что второе поколение, которое тому же iPad 2018 до сих пор не доступен. Кроме предположения о появлении поддержки стилуса в iPhone 11, Citi Research рассказала, что новые смартфоны от Apple должны получить более емкие аккумуляторы, тройную основную камеру в старших моделях и двойную в случае преемника iPhone XR. Фронтальная камера должна получить разрешение в 10 Мп, в то время как главный модуль будет иметь разрешение 14 Мп.

Напомним, что анонс и выход новых iPhone ожидается уже в сентябре. Судя по последним данным, компания снова представит три iPhone: продолжение линеек iPhone XS и iPhone XS Max, а также сверхпопулярной линейки iPhone XR.