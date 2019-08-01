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Новый iPhone "украдет" главную фишку iPad Pro

И речь не об отсутствии челки
Мало того, что в грядущем iPhone 11 ожидаются 10 Мп фронтальная и 14 Мп основная камеры, так еще смартфон должен получить довольно долгожданную, но от этого не менее неожиданную функцию. Речь конечно же идет о том, что будущий iPhone получит поддержку фирменного стилуса Apple Pencil, который раньше работал лишь с iPad Pro.

По крайней мере об этом заявляют аналитики из Citi Research. Также они утверждают, что будет поддерживаться именно что второе поколение, которое тому же iPad 2018 до сих пор не доступен. Кроме предположения о появлении поддержки стилуса в iPhone 11, Citi Research рассказала, что новые смартфоны от Apple должны получить более емкие аккумуляторы, тройную основную камеру в старших моделях и двойную в случае преемника iPhone XR. Фронтальная камера должна получить разрешение в 10 Мп, в то время как главный модуль будет иметь разрешение 14 Мп.

Напомним, что анонс и выход новых iPhone ожидается уже в сентябре. Судя по последним данным, компания снова представит три iPhone: продолжение линеек iPhone XS и iPhone XS Max, а также сверхпопулярной линейки iPhone XR.

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