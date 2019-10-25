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Новый китайский флагман складывается зигзагом
И это выглядит как минимум интересно
В сети появилась информация о еще одном складном смартфоне. Если до сегодняшнего дня самым передовым вариантом был складной смартфон от Samsung — Samsung Galaxy Fold — то теперь появились шансы, что китайский производитель переплюнет корейскую разработку, выпустив смартфон складывающийся зигзагом.
Устройство разработано TCL, компанией, владеющей правами на бренды Alcatel и BlackBerry. Наряду с интересным набором характеристик, а это основная камера состоящая из четырех модулей, разъем USB-C и отсутствие 3,5 мм аудиоразъема, телефон также может похвастаться и возможностью сложиться втрое, превращаясь из 10-дюймового планшета в компактный смартфон.
По словам TCL, их складное устройство вряд ли поступит в продажу в ближайшее время, так как компания хочет довести технологию до ума и сделать ее более доступной для широких масс. Учитывая, что все остальные устройства бренда сложно назвать дорогими, вполне возможно, что TCL сдержит обещание, сделав складные смартфоны массовым продуктом.
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