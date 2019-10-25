Новый китайский флагман складывается зигзагом

По словам TCL, их складное устройство вряд ли поступит в продажу в ближайшее время, так как компания хочет довести технологию до ума и сделать ее более доступной для широких масс. Учитывая, что все остальные устройства бренда сложно назвать дорогими, вполне возможно, что TCL сдержит обещание, сделав складные смартфоны массовым продуктом.