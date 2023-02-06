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09:20, 06 февраля 2023
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Новый король? Базовый Samsung Galaxy S23 обогнал по качеству фото знаменитый Pixel 7 Pro

Внезапно

С анонса Galaxy S23 прошла практически неделя. Немало людей уже успели «потрогать» новенькие флагманы Samsung.

Новый король? Базовый Samsung Galaxy S23 обогнал по качеству фото знаменитый Pixel 7 Pro

Фото: 9to5Google

Несмотря на это, общественность как будто не особо заметила, на что способна камера даже базовой модели свежей линейки. Тем временем, она может удивить.

Популярный инсайдер Ice Universe опубликовал в своём Twitter-аккаунте пост, в котором показал, что ванильный Galaxy S23 превосходит Pixel 7 Pro по детализации, динамическому диапазону, яркости и общему качеству снимков.

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Фото: Twitter / IceUniverse

Данное сравнение камер стало неожиданностью для многих. Всё из-за того, что эта модель серии в значительной степени была обделена вниманием по сравнению с тем же Google Pixel 7 Pro.

Напомним, что топовая версия серии, Galaxy S23 Ultra, стала первым флагманским смартфоном Samsung, получившим модуль камеры на 200 Мп.

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