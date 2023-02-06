Новый король? Базовый Samsung Galaxy S23 обогнал по качеству фото знаменитый Pixel 7 Pro

Новый король? Базовый Samsung Galaxy S23 обогнал по качеству фото знаменитый Pixel 7 ProВнезапно
С анонса Galaxy S23 прошла практически неделя. Немало людей уже успели «потрогать» новенькие флагманы Samsung.
Фото: 9to5Google
Несмотря на это, общественность как будто не особо заметила, на что способна камера даже базовой модели свежей линейки. Тем временем, она может удивить.
Популярный инсайдер Ice Universe опубликовал в своём Twitter-аккаунте пост, в котором показал, что ванильный Galaxy S23 превосходит Pixel 7 Pro по детализации, динамическому диапазону, яркости и общему качеству снимков.
Данное сравнение камер стало неожиданностью для многих. Всё из-за того, что эта модель серии в значительной степени была обделена вниманием по сравнению с тем же Google Pixel 7 Pro.
Напомним, что топовая версия серии, Galaxy S23 Ultra, стала первым флагманским смартфоном Samsung, получившим модуль камеры на 200 Мп.