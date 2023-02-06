Новый король? Базовый Samsung Galaxy S23 обогнал по качеству фото знаменитый Pixel 7 Pro

Несмотря на это, общественность как будто не особо заметила, на что способна камера даже базовой модели свежей линейки. Тем временем, она может удивить.

Популярный инсайдер Ice Universe опубликовал в своём Twitter-аккаунте пост, в котором показал, что ванильный Galaxy S23 превосходит Pixel 7 Pro по детализации, динамическому диапазону, яркости и общему качеству снимков.