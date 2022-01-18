Новый кризис комплектующих? На Тайване из-за «Омикрона» работу остановил один из поставщиков крупных компаний

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Новый кризис комплектующих? На Тайване из-за «Омикрона» работу остановил один из поставщиков крупных компанийМожет ударить по рынку
Тайваньская компания Compal Electronics, один из крупнейших поставщиков комплектующих для продуктов таких компаний, как Apple, Amazon, Dell, приостановила работу из-за всплеска заболеваемости «Омикроном» множества своих сотрудников.
Профилактические меры по борьбе с коронавирусом компания начала реализовывать ещё в первые дни января. Но ситуация всё равно складывается так, что производитель комплектующих для iPad, Apple Watch, Google Pixel, умной колонки Amazon Echo и ряда других устройств этих и иных компаний, вынужден был сначала запретить сотрудникам перемещаться между предприятиями, а теперь и вовсе временно приостановить производство.
Чем эта ситуация закончится для рынка гаджетов, пока не понятно.
Источник: Nikkei Asia