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Новый кризис комплектующих? На Тайване из-за «Омикрона» работу остановил один из поставщиков крупных компаний

Может ударить по рынку
Тайваньская компания Compal Electronics, один из крупнейших поставщиков комплектующих для продуктов таких компаний, как Apple, Amazon, Dell, приостановила работу из-за всплеска заболеваемости «Омикроном» множества своих сотрудников.
Новый кризис комплектующих? На Тайване из-за «Омикрона» работу остановил один из поставщиков крупных компаний

Профилактические меры по борьбе с коронавирусом компания начала реализовывать ещё в первые дни января. Но ситуация всё равно складывается так, что производитель комплектующих для iPad, Apple Watch, Google Pixel, умной колонки Amazon Echo и ряда других устройств этих и иных компаний, вынужден был сначала запретить сотрудникам перемещаться между предприятиями, а теперь и вовсе временно приостановить производство.

Чем эта ситуация закончится для рынка гаджетов, пока не понятно.

Источник: Nikkei Asia
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