Новый лидер отнял лавры Xiaomi среди самых популярных смартфонов

Одна из крупнейших китайских торговых интернет-площадок JD.com или Jingdong опубликовала рейтинг самых продаваемых товаров в первом квартале 2019 года. В тройку лидеров вошли Honor, Xiaomi и Apple.

Что удивительно, самым хорошо продаваемым смартфоном стал Honor 8X. Также он получил статус лидера среди смартфонов дешевле 150 долларов. В Китае это самая перегруженная конкуренцией ниша смартфонов.

Ранее в этом сегменте доминировали смартфоны Xiaomi Redmi, но в первом квартале Honor, суббренда компании Huawei, сумела вырвать лидерство и здесь.

На втором месте по популярности среди всех смартфонов оказался iPhone XR, также в Top-5 входят модели Redmi Note 7 и iPhone X. Любопытно, что два места из пяти лидеров принадлежат Apple на фоне регулярных новостей о плохом спросе на iPhone в Китае.