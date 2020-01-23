Новый недорогой флагман OnePlus 8 получит долгожданную поддержку беспроводной зарядки

Но несмотря на все это, китайский техногигант до последнего противился внедрению в свои устройства беспроводной зарядки, мотивируя это недостаточной скоростью работы данного решения. По всей видимости, ситуация сильно изменилась, раз последние утечки говорят о наличии поддержки беспроводной зарядки грядущим OnePlus 8 Pro. При этом те же утечки утверждают, что данная технология станет эксклюзивом именно что “старшей” версии — стандартный OnePlus 8, как и раньше, можно будет зарядить лишь по проводу.

Напомним, что ранее глава OnePlus Пит Лау официально заявлял, что компания пыталась в 2019 году разработать достаточно мощную технологию для беспроводной зарядки, но в конечном итоге ей пришлось отказаться от этой функции. Не в последнюю очередь это было связано с тем, что на тот момент технология беспроводной зарядки OnePlus вызывала проблемы с нагревом.